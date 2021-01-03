إنبي: استبعاد حكم فيديو مباراة الزمالك لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد نادي إنبي في بيان رسمي، أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت استبعاد صبحي العمراوي حكم الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي، لمدة شهر.

وكان إنبي تعرض للهزيمة بثنائية مقابل هدف، أمس السبت، أمام نادي الزمالك بالجولة الخامسة من بطولة دوري we المصري.

وقال نادي إنبي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت استبعاد صبحي العمراوي حكم الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي بمسابقة الدوري العام لكرة القدم لمدة شهر.

وأشار بيان النادي البترولي إلى أن قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة جاء بسبب عدم استدعاء حكم الفيديو لحكم الساحة محمد الصباحي، لمراجعة لعبة ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح إنبي، رغم الخطأ الذي ارتكبه إمام عاشور لاعب الزمالك، وأوضحت الكاميرات صحة ركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إن فريقه كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت.