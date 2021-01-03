قمة بريميرليج.. تشيلسي 0-3 مانشستر سيتي.. ضربة قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في اللقاء الذي يقام على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الأسبوع الـ17 من قمة بريميرليج.

ويخوض تشيلسي المباراة وهو في المركز السادس برصيد 26 نقطة، في المقابل يلعب مانشستر سيتي محتلاً الترتيب الثامن بـ26 نقطة أيضًا مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين أمام أستون فيلا وإيفرتون.

تشكيل تشيلسي:إدوارد ميندي - سيزار أزبلكويتا - تياجو سيلفا - كيرت زوما - بن تشيلويل - ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماوسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - حكيم زياش - تيمو فيرنر.

تشكيل مانشستر سيتي: زاك ستيفن - جواو كانسلو - روبن دياز - جون ستونز - زنتشينكو - رودري - إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - فيل فودين رحيم ستيرلينج.

تفاصيل المباراة:

الفرصة الأولى لمانشستر سيتي كان من نجم الفريق كيفين دي بروين في الدقيقة 16 بعدما إنفرد بمرمى تشيلسي ليسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن.

سيتي لم ينتظر كثيرًا بعد فرصة دي بروين بعدما أهدى لاعبه جوندوجان هدف فريقه الأول في الدقيقة 18 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

قطار مان سيتي واصل دهسه صاحب الأرض بهدف جديد في الدقيقة 21 بتسديدة من النجم الشاب فودين بعد بينية رائعة من دي بروين.

تشيلسي واصل السقوط بتلقيه الهدف الثالث عن طريق نجم الفريق الأول دي بروين حيث سدد كرة بعدما ارتدت من القائم إثر تسديدة من رحيم ستيرلينج.

جندوجان كاد أن يعود لزيارة شباك تشيلسي كرة أخرى بحصوله على كرة رائعة من فودين لم يستغلها اللاعب الألماني جيدًا ليهدر فرصة الهدف الرابع للسيتي.

وكاد روردي يسجل الهدف الرابع للسيتي لكن ميندي حارس تشيلسي ينقذ مرماه في الدقيقة 53 ويحول الكرة لركنية.

تابعونا لمعرفة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..