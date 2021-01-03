النجوم لمصراوي: الأهلي لم يطلب ضم كريم فؤاد.. ونرحب باحترافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن الأهلي لم يطلب الحصول على خدمات كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار إلى إنبي لضمه خلال الفترة الجارية.

وأشار الطويلة في تصريحات خاصة لمصراوي: "كريم فؤاد وجهته المقبلة الاحتراف الخارجي ونحن نرحب بذلك".

وأضاف: "هناك بند يسمح بقطع إعارته إذا جاء له عرضا احترافيا خارجي خلال مدة تعاقده مع إنبي".

وتابع الطويلة: "كريم فؤاد تنتهي إعارته مع إنبي بنهاية الموسم الجاري، وهناك بند بيع نهائي مقابل ١٥ مليون جنيه وإضافات أخرى".

وأتم رئيس النجوم تصريحاته: "خلال الفترة المقبلة قد يمتلك كريم فؤاد عرضاً خارجياً وفقا للمعاير الذي يسير عليها خلال مشواره مع إنبي".