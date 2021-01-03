"ملمحًا لتجربة صلاح مع تشيلسي".. لامبارد يدافع عن هافرتز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

دافع فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن كاي هافرتز لاعب بلوز والذي يواجه سوء حظ مع فريقه منذ وصوله إلى ملعب ستامفورد بريدج.

وانضم هافرتز إلى صفوف تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باير ليفركوزن الألماني بقيمة 75 مليون جنيه استرليني، ولم يظهر اللاعب بالمستوى المأمول لجماهير بلوز حتى الآن.

ولم يسجل البالغ من العمر 21 عامًا أي هدفًا لناديه الإنجليزي حتى الآن، ليجد نفسه على مقاعد البدلاء في الثلاث مباريات الأخيرة لبلوز.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، ألمح لامبارد إلى تجربة صلاح ودي بروين غير الموفقة مع تشليسي، وكيف أصبحا نجومًا الآن مع فرقهم.

وقال لامبارد: "عندما انتقل كاي إلى الفريق كان مصابًا، ولم يتواجد في الموسم التحضيري مع الفريق، هذا ليس مفيدًا للاعب في أي دوري، ناهيك عن دخولك في الدوري الأسرع والأكثر قوة في العالم".

وأضاف مدرب تشيلسي: "ووقتما بدت الأمور تسير معه في الاتجاه الصحيح، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وكان يعاني بشدة".

وتابع: "لقد عانى من بعض التداعيات الجسدية، نحاول مساعدته، موهبته لا شك فيها، هو بحاجة للوقت للتكيف مع بريميرليج ومع الفريق".

وواصل: "لقد رأينا لاعبين يأتون إلى هنا في الماضي ولم يتأقلموا ثم ذهبوا إلى مكان آخر، وبعدما عادوا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أظهروا إلى مستويات لا تصدق".

وأكمل: "أنا لا أحاول مقارنة كاي بأحد بشكل مباشر، ولكن هناك الكثير من القصص التي رأيناها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس فقط في تشيلسي".