اخبار السعودية | مدرب الشباب يُحدد أهدافه في إياب نصف نهائي البطولة العربية

قال سلطان القنوي مساعد مدرب فريق الشباب السعودي، إن فريقه لن يقبل إلا بالفوز على مواطنه الاتحاد في المباراة المقرر لها غدًا الإثنين، في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وأضاف القنوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الأحد: “جئنا من أجل الفوز وتصحيح الصورة التي ظهر عليها الفريق في المباراة الماضية، اعدكم أن الشباب سيظهر بشكل جديد، خاصة وأن البطولة مميزة للغاية بالنسبة لنادينا”.

كما تحدث القنوي عن إمكانية إجراء تعديلات على تشكيلة الفريق، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بتفكير المدرب، مؤكدًا أن التعادل في المباراة الماضية جاء لأسباب وظروف معينة.

وكان الشباب والاتحاد قد تعادلا 2 / 2، في ذهاب الدور قبل النهائي من المسابقة، وسيواجه الفائز منهما، الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في مباراة الإياب المقرر لها يوم 11 من الشهر الجاري، فيما كان الفريق المصري قد فاز ذهابًا بنتيجة 1 / صفر.