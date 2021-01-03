دوري ابطال افريقيا | شباب بلوزداد يسافر كينيا بـ 21 لاعبًا فقط!

سافرت بعثة نادي شباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد، إلى العاصمة الكينية نيروبي على متن طائرة خاصة لملاقاة نادي جورماهيا الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وضمت البعثة 21 لاعبًا، غاب عنهم المدافع شعيب كداد، ولاعبي الوسط عادل جرار، وسمير عيبود، إضافة إلى المهاجمين حمزة بلحول، ومحمد سويبع، وخالد بوسليو، بداعي عدم الجاهزية جراء معاناتهم من إصابات مختلفة.

ومن المتوقع أن تصل بعثة شباب بلوزداد إلى نيروبي مساء اليوم الأحد، وستخوض مرانها الأول غدًا الإثنين، ثم التدريب الثاني والأخير بعد غد الثلاثاء على الملعب الوطني الذي يستضيف المباراة.

يذكر أن شباب بلوزداد حسم مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية بستة أهداف نظيفة.