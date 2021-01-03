جروس قد يتسبب في إقصاء مدير الكرة في شالكه!

قال يوخين شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني أنه سيغادر منصبه إذا فشلت مهمة المدرب السويسري الجديد كريستيان جروس.

واستهل جروس مسيرته مع شالكه بالخسارة على ملعب هيرتا برلين بثلاثة أهداف دون رد أمس السبت لتمتد المسيرة الخالية من الانتصارات لشالكه للمباراة الـ30 على التوالي، بفارق مباراة واحدة عن الرقم القياسي السلبي الذي سجله تاسمانيا برلين في موسم 1965 1966/ بخوض 31 مباراة دون أن يحقق أي انتصار.

وبات جروس رابع مدرب يتولى تدريب شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاجنر ومانويل باوم والمدرب المؤقت هوب ستيفينز الذي قاد الفريق في مباراتين فقط.

وحصد شالكه أربع نقاط فقط من أول 14 مباراة ليتذيل جدول ترتيب البوندسليجا.

ولدى سؤاله بشأن إمكانية رحيله إذا فشلت مهمة جروس، قال شنايدر لشبكة “سكاي سبورتس” اليوم الأحد “نعم هذا واضح”.

وتابع “إذا قال أحد حينها أنني غير مرغوب في فإنني سأرحل ليس هناك مشكلة”.

وتعرض شنايدر 50/ عامًا/ لانتقادات بشأن قوام الفريق والمدربين الذين يتم التعاقد معهم، لكنه أكد رغم الهزيمة الأخيرة “نحن لا نستسلم” مشيرًا إلى أن هناك قناعة داخل الفريق بأن جروس هو الرجل المناسب لمهمة الإنقاذ.

وأشار شنايدر إلى أن شالكه يتطلع لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية رغم الأزمة المالية، كما لم يستبعد قبول مساعدة مالية من الرئيس السابق للنادي كليمنس تونيس.