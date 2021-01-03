أسطورة فالنسيا “تشيسكو” يتلقى أول خسارة في تدريب واتفورد

تجرع أسطورة نادي فالنسيا الإسباني “تشيسكو” من كأس الهزيمة لأول مرة في مسيرته التدريبية القصيرة مع واتفورد الإنجليزي ليلة أمس السبت، عندما سقط بهدفين لهدف أمام سوانزي سيتي على ملعب ليبرتي جنوب ويلز، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وتقلد تشيسكو (40 عامًا) مسؤولية تدريب واتفورد في الأسبوع الأخير من عام 2020، وكانت البداية مذهلة بتحقيق الفوز بهدف دون رد على متصدر المسابقة “نوريتش سيتي” ضمن الجولة الـ 21، إلا أن سوانزي أضاع عليه فرصة الاحتفاظ بالمركز الخامس ودخول المنافسة على الوصافة.

وتقدم سوانزي بعد هذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن نوريتش سيتي المتصدر، بينما تراجع واتفورد إلى المركز السادس برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميدلسبره صاحب المركز السابع.

وكان فرانشيسكو خافيير مونوز ليومبارت الملقب بـ “تشيسكو” قد تقلد مسؤولية تدريب واتفورد خلفًا للمقال “فلاديمير إيفيتش” قبل نهاية عام 2020 بأيام قليلة.

وأقيل الصربي فلاديمير إيفيتش يوم السبت 19 ديسمبر 2020، عقب الخسارة 2/صفر أمام هدرسفيلد تاون في الجولة 20.

أول تجربة حقيقية

لم يسبق لتشيسكو التدريب في أحد الدوريات الخمس الكبرى أو حتى دوريات التصنيف الثاني أو الثالث في أوروبا، مكتفيًا بتجربة يتيمة مع نادي دينامو تبليسي الجورجي، والذي قاده لتحقيق لقب الدوري المحلي عام 2020، ما يعني أن واتفورد أول تجربة حقيقية بالنسبة له.

وفشل تشيسكو في أهم اختبار له مع دينامو تبليسي يوم 24 سبتمبر الماضي، حين خسر بنتيجة 6-1 أمام فريق مغمور يُدعى “كلاكسفيكار” من دولة جزر الفارو، في الدور التأهيلي الثالث لبطولة الدوري الاوروبي.

وخسر الفريق تحت قيادته من نادي تيرانا الألباني بنتيجة 2/صفر في الدور التأهيلي الأول في دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020، لينتقل إلى الدوري الأوروبي الذي شهد فوزه بهدف دون رد في الدقيقة 90 على نادي كوناه كواي الويلزي.

ونشأ تشيسكو مع نادي فالنسيا الإسباني في عام 1998، وبعد عامين مع الفريق الثاني (فالنسيا ميستايا) أعير إلى ناديي ريكرياتيفو هويلفا وتينيريفي في السيجوندا.

وفي عام 2003 عاد إلى فالنسيا ليكون ضمن كتيبة المدرب رافائيل بينيتيز، والفائزة بلقبي الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي.

وتطورت مسيرة تشيسكو أكثر حين قرر مغادرة فالنسيا للانتقال إلى ريال بيتيس في عام 2005، ليمثل الفريق الأندلسي لمدة 4 أعوام، ومنه انتقل إلى ليفانتي لمدة موسمين، ثم احترف بين صفوف دينامو تبليسي الجورجي لمدة 4 مواسم.

وفي موسم 2016/2015 اعتزل تشيسكو كرة القدم بين صفوف نادي خيمانستيك، والذي أشركه في 23 مباراة معظمهم من على دكة البدلاء.