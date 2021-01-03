جوارديولا بصدد اتخاذ قرار مصيري بشأن مسيرته التدريبية

غيّر المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا من خطط اعتزاله التدريب بعد تمديد عقده مع السيتيزنز في نوفمبر الماضي حتى يونيو 2023.

وكان جوارديولا قد أكد في وقت سابق، أن مسيرته التدريبية لن تطول، رغبة منه في إنجاز بعض من اهتماماته الأخرى.

ويبدو أن كل شيء قد تغير تمامًا الآن، بالنسبة للمدرب البالغ من العمر 49 عامًا، بعد أن مدد تعاقده مع مانشستر سيتي لموسمين إضافيين، وبالتالي فإن عقده سينتهي في صيف 2023.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن مسيرته التدريبية قد تستمر لوقت أطول مما كان مخطط له، قائلًا: “الخبرة تساعدك، خاصة الطريقة التي أعيش بها هذه المهنة، في السابق كنت أعتقد أنني سأعتزل عالم التدريب مبكرًا، والآن أعتقد أنني سأعتزل في وقت متأخر، لذا لا أعلم ما قد يحدث”.

وعلق جوارديولا على صعوبة منافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التكهن بمباريات البريميرليج، قائلًا: “صعبة للغاية، النتائج غير متوقعة، لذا من الأفضل التحلي بالهدوء والتركيز في كل مباراة على حدة”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة وبفارق سبع نقاط عن المتصدر ليفربول، والوصيف مانشستر يونايتد، مع مباراتين أقل للسكاي بلوز، وذلك بعد أن خاض 14 مباراة هذا الموسم، انتصر في سبع مباريات، وتعادل في خمس، وخسر مباراتين.

ويلتقي مانشستر سيتي بعد قليل في مواجهة قوية ضد تشيلسي، في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب ستامفورد بريدج.

جدير بالذكر أن جوارديولا امتهن التدريب في عام 2007 رفقة فريق برشلونة الرديف، وفي الموسم التالي تولى مهمة الفريق الأول وظل معه حتى عام 2012.