أكدت العديد من المصادر الموثوقة في نادي الهلال عدم صحة ما تردد حول التوقيع مع الجناح البرازيلي، أليكس تيكسيرا، لمدة موسمين مقابل 13 مليون يورو.
وأوضحت أن الهلال أوقف المفاوضات مع تيكسيرا الصيف الماضي، بعد أن تم التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، ومغالاة اللاعب البرازيلي في طلباته المالية.
وكانت جماهير الهلال قد تفاءلت في الساعات الماضية بعد ظهور تقارير صحفية صينية تؤكد أن تيكسيرا لن يُجدد عقده مع جيانغسو سونينغ، وسينتقل إلى الزعيم.
وفي سياق متصل، أكد العضو الذهبي في الهلال، عبدالله بن إبراهيم العمري، على ضرورة أخذ الخبر من مصدره، وهو حساب النادي الرسمي.
وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “من فترة طويلة نادي الهلال صندوق أسود ولا زال يسير وِفق عمل مؤسساتي ولا يمكن التخمين أو التكهن بأشياء على أنها حقيقة”.
وأضاف “في الفترة الشتوية يكثر ” المتمصدرون “،أجزم إننا جميعًا نعشق الكيان الهلالي الكبير ونأخذ الخبر الصحيح من حساب النادي الرسمي. بالتوفيق للجهازين الإداري والفني”.
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كانت هذه تفاصيل خبر السوق السعودي | صفقة تيكسيرا تُشعل الجدل وعضو ذهبي يؤكد: الهلال صندوق أسود! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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