اخبار السعودية | بالصورة.. موقع عالمي: الهلال أفضل فريق آسيوي في عام 2020

احتل نادي الهلال صدارة تصنيف أفضل الفرق الآسيوية خلال عام 2020، وذلك بحسب موقع “فوتبول داتا بيس” العالمي المتخصص في إحصائيات الأندية حول العالم.

وجاء نادي الهلال في المركز الأول برصيد 1678 نقطة، يليه أولسان الكوري الجنوبي برصيد 1637 نقطة، وفي المركز الثالث جيونبوك من كوريا الجنوبية برصيد 1630 نقطة.

هذا ويحتل الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة.

وحقق الزعيم الثلاثية في الموسم الماضي، حيث تُوج الهلال ببطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا.

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