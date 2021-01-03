بورنموث يطلب مساعدة تويتر بعد الرسائل المسيئة إلى ستانيسلاس

يعتزم نادي بورنموث، الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، الاتصال بموقع (تويتر) للتواصل الإجتماعي للمساعدة في تعقب شخص أرسل عدة رسائل مسيئة إلىجونيور ستانيسلاس لاعب الفريق صاحب البشرة السمراء، بعد الفوز 1 / صفر على ستوك سيتي أمس السبت.

تعرض ستانيسلاس 31/ عامًا/، الذي أحرز هدف بورنموث الوحيد في المباراة، لعدد من التغريدات أمس، بعضها كان عنصريًا والبعض الآخر “إهانات حقيرة لأسرة لاعب خط الوسط”.

في بيان صدر عن النادي الإنجليزي اليوم الأحد، وصف نيل بليك الرئيس التنفيذي لبورنموث الوضع بأنه “مثير للإشمئزاز ولا يطاق على الإطلاق”.

وأوضح بليك “إنني مُندهش من أن الناس يعتقدون أن كتابة هذه التعليقات ونشرها أمر مقبول”.

وأوضح بليك “سوف نتصل بتويتر والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلبًا لمساعدتهما في تحديد هوية الشخص المعني وسنتخذ أقوى إجراء ممكن”.

وأضاف بليك إن تويتر ومنصات التواصل الإجتماعي الأخرى بحاجة إلى تحمل “قدر أكبر من المسؤولية والمساءلة عن تصرفات مستخدميها والمحتوى المنشور على منصاتهم”.

وتابع “نحن ندعم بكل إخلاص أي تحرك نحو ضمان التحقق من جميع حسابات وسائل التواصل الإجتماعي من خلال تحديد رسمي، وبالتالي جعل المستخدمين مسؤولين عن أفعالهم”.

وأكد بليك “موقف النادي من أي شكل من أشكال التمييز العنصري واضح لا لبس فيه. إنه غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتم استدعاء الشخص الذي قام بتلك الإساءة والتصرف بناء عليه متى وأينما وجد”.

يذكر أن بورنموث الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب بطولة تشامبيون شيب.