بوجبا يتصدر قائمة مبيعات مانشستر يونايتد في 2021

اتخذ مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل لاعب وسط الفريق، بول بوجبا خلال الموسم الحالي.
وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في الصيف القادم بنهاية الموسم الجاري 2020/21، لكن وفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن إدارة الشياطين الحمر فعلت بند التمديد لموسم آخر.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الميرور البريطانية، فإن مانشستر يونايتد قرر طرح بوجبا للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما رفض النجم الفرنسي التوقيع على عقد جديد مع الشياطين الحمر.
وأشار نفس التقرير الصادر من صحيفة الميرور إلى أن أندية ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، ويأمل مانشستر يونايتد أن تؤدي هذه المنافسة إلى زيادة قيمة الصفقة.
جدير بالذكر أن وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا كان قد صرح مؤخرًا، بأن بوجبا في حاجة لتغيير الأجواء والرحيل عن مانشستر يونايتد.
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