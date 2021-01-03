اخبار مصر | إصابة عماد النحاس ومساعده قبل مباراة المقاولون والنجم الساحلي في سوسة

اعلن نادي المقاولون العرب المصري إصابة مديره الفني عماد النحاس والمدرب المساعد علاء عبد الغني وخمسة لاعبين بفيروس كورونا وذلك قبل سفر بعثة الفريق اليوم الأحد إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي في إياب دور ال32 في كأس الاتحاد الأفريقي المقررة الأربعاء على الملعب الاولمبي بسوسة.

وكانت مباراة الذهاب بملعب المقاولون العرب قد انتهت بالتعادل السلبي وعانى المقاولون فيها من غياب 11 لاعب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس وعلاء عبد الغني وخمسة لاعبين قبل سفر البعثة.

ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية على ان يخضع المدير الفني والمدرب لمسحة جديدة في حال جاءت النتيجة سلبية سيلحقان بالفريق.

وغادرت بعثة فريق المقاولون العرب مطار القاهرة متجهة إلى تونس برئاسة محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وتضم البعثة رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين،ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى، وتضم قائمة الفريق 23 لاعبًا هم:

محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.