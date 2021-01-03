بث مباشر | شاهد برشلونة وهويسكا في الدوري الاسباني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “برشلونة وهويسكا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 3-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وهويسكا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة لاليجا تي في بار.

وتقام مواجهة برشلونة وهويسكا على ملعب ألكوراز، بإدارة من الحكم الاسباني “جييرمو كوادرا فرنانديز”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تعرض برشلونة لانتكاسة جديدة في الجولة الماضية عندنا تعادل امام “إيبار” على ملعبه “كامب نو” تحت أنظار ليونيل ميسي الذي كان يتواجد في المدرجات؛ ورغم المحافظة على سجله الخالي من الهزائم في اخر خمس مباريات في الدوري الاسباني الا ان الفريق الكتالوني يقبع في مركز لا يليق بمكانته حتى الآن.

ويتواجد برشلونة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، وفي حالة حصوله على العلامة الكاملة منهما سيرتقى إلى المركز الثالث دون النظر إلى باقي نتائج الأندية الأخرى.

على الجانب الآخر، يدخل المستضيف “هويسكا” المباراة بسجل نتائج كارثي في الدوري الاسباني حتى الآن، حيث خسر 6 مباريات، وتعادل في 9، وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط وكانت على حساب “ديبورتيفو ألافيس”.

وكان فوز هويسكا الوحيد على أرضه، فيما خسر مرة واحدة، وتعادل في 4 داخل معقله ألكوراز، وبشكل عام يعد دفاعهم هو الأضعف حتى الآن في المسابقة إذ تلقت شباكه 25 هدف، كل هذه الأرقام السلبية لا تليق إلا بفريق يتذيل جدول الترتيب وهو الحاصل بالفعل.

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