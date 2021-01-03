اخبار الامارات | مطالبات جماهيرية بتقليص عدد المحترفين في دوري الخليج

أظهر استطلاع للرأي في الإمارات اليوم الأحد أن أغلب الجماهير تميل إلى ضرورة تخفيض عدد المحترفين الأجانب بأندية الدوري الإماراتي.

وبحسب نتيجة استطلاع صحيفة “البيان” اليوم الأحد فإن 59% من إجمالي المشاركين في التصويت أيدوا مُقترح تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري الخليج العربي مقابل 41% رفضوا هذا المقترح.

وتقدم لاعبو المنتخب الإماراتي الأول بمقترح تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالدوري المحلي خلال اجتماعهم مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بهدف منح الفرصة الكاملة لمشاركة اللاعبين المحليين من أجل الارتقاء بمستوى المنتخب الوطني.

وأيد 60 % هذا المقترح عبر الاستطلاع الذي جرى من خلال حساب صحيفة “البيان” على شبكة تويتر للتواصل الإجتماعي فيما بلغت نسبة المعارضين 40%، في الوقت الذي أيد فيه 58 % المقترح عبر استطلاع الموقع الالكتروني للصحيفة ورفضه 42 %.

تجدر الإشارة إلى أن لائحة اتحاد الكرة الإماراتي، تسمح لكل نادٍ محترف بالتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب، من بينهم لاعب آسيوي، فيما يسمح للأندية التي تشارك في دوري أبطال آسيا أن تسجل اللاعب الآسيوي كمحترف خامس.