ريال مدريد يخسر جهود كارفاخال أمام أوساسونا بسبب الإيقاف

يفتقد نادي ريال مدريد جهود ظهيره الأيمن داني كارفاخال بسبب الإيقاف خلال مباراته المقبلة أمام مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني. وحصل كارفاخال على البطاقة الصفراء الخامسة خلال فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 2 /صفر مساء السبت ليتم إيقافه مباراة واحدة. وقد يلجأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي إلى لوكاس فاسكيز لتعويض غياب كارفاخال أمام أوساسونا. كما قد يدفع زيدان بأي من إيدير ميليتاو أو الفارو اودريوزولا مكان كارفاخال خلال المباراة المقبلة.

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