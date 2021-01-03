شكرا لقرائتكم خبر عن احالة «تقرير منتخب الشباب» إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، في اجتماعها اليوم الأحد، إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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