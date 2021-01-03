كريستيانو رونالدو يحقق إنجازًا لم يصل إليه إنسان على وجه الكرة الأرضية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى إنجاز لم يحققه أي شخص على وجه الكرة الأرضية.

وحسب «بليتشر ريبورت»، فقد أصبح رونالدو أول إنسان في العالم يصل عدد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي ومشاركة الصور «إنستجرام» إلى 250 مليون متابع.

ويتألق «رونالدو» بقميص يوفنتوس الإيطالي منذ انضمامه للفريق في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، فيما يملك في سجله تاريخ طويل من الإنجازات الجماعية والفردية على رأسها لافوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم 5 مرات أيضًا.