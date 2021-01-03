شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تخطر الزمالك بتعديل مواعيد الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا لنادي الزمالك، بشأن تعديل مواعيد مباريات الجولات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من بطولة الجمهورية مواليد 2003.

وقرر الاتحاد المصري إقامة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة السابعة يوم 5 يناير الجاري بعدما كان مقرر إقامتها يوم 4 يناير، عل أن يلتقي الفريق مع المقاولون العرب بالجولة الثامنة يوم 12 يناير بعدما كان مقررا لها 11 يناير.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا بالجولة التاسعة يوم 15 يناير بعدما كان مقررا لها يوم 14 يناير، على أن يلتقي الفريق مع المصري يوم 19 يناير الجاري بعدما كان مقررا لها 18 يناير الجاري.