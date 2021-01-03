شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول «المتعثر» يواجه ساوثهامبتون فى لقاء فك اشتباك صدارة البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى نظيره ساوثهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

يدخل فريق الريدز حامل لقب البريميرليج، اللقاء وسط انتقادات لاذعة من جماهيره وأنصاره خاصة بعد تعادله خلال المباراتين السابقتين، أمام وست بروميتش، وأخيرا نيوكاسل.

وقبل لقاء اليوم، يحتل ليفربول صدارة الدورى برصيد 33 نقطة متقاسما نفس النقاط مع الوصيف مانشستر يونايتد بفضل عدد الأهداف للريدز، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

يحاول يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تأمين صدارة الريميرليج بحصد نقاط ساوثهامبتون واحتواء الأزمة الفنية الذي يمر بها الفريق خلال الجولتين السابقتين، فضلا عن أن محمد صلاح يحاول التسجيل مرة أخرى، لأمرين، لرفع رصيده من الأهداف، والثانى، لإيقاف حملة الانتقادات التي أطلقتها جماهير ليفربول عقب اللقاءين السابقين خاصة الأخير أمام نيوكاسل، والذى أضاع فيه «مو» أكثر من فرصة.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول لقاء اليوم، بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أليسون، وخط الدفاع: أرنولد، فابينيو، فيليبس، روبرتسون، وخط الوسط: هندرسون، ميلنر، جونز، وخط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، مانى. بينما يخوض ساوثهامبتون، اللقاء بتشكيل مكون من:، مكارثى، في حراسة المرمى، ودفاعا، برتراند- فيسترجراد- بيدناريك – ووكر، ووسطا، ريدموند- روميو- براوس – آرمسترونج، وهجوما، إنجز – آدامز.

من ناحية أخرى، عرض الموقع الرسمى لفريق ليفربول الإنجليزى عددا من أهداف النجم المصرى، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والريدز، احتفالا باعتلاء «مو» قائمة هدافى الدورى الإنجليزى للعام الراحل 2020 برصيد 23 هدفا. وتضمنت قائمة أهداف النجم المصرى على الموقع الرسمى لليفربول، أهدافه في مانشستر يونايتد والذى سجله في الدقائق الأخيرة بعد استلامه الكرة الطولية المنفذة من أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.

ومازال رحيل أو بقاء محمد صلاح، داخل قلعة ليفربول يسيطر على الأجواء العالمية الرياضية، خاصة بين أساطير الريدز السابقين، المنقسمين بين استمرار النجم المصرى ورحيله.

كان فريق ليفربول سقط، في فخ التعادل السلبى أمام مضيفه نيوكاسل، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز. واكتفى كلا الفريقين بنقطة واحدة تضاف إلى رصيده، رفع ليفربول بها رصيده للنقطة 33 في صدارة جدول المسابقة، بينما وصل نيوكاسل للنقطة 19، في المركز الرابع عشر.

وقدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى، شهدت عددا قليلا من الهجمات الخطرة، ففى الدقيقة 13 سدد كالوم ويلسون كرة أبعدها الحارس أليسون بيكر ببراعة، قابلها جيمس ميلنر بتصويبة أمسك بها الحارس كارل دارلو، في الدقيقة 15. وفى الدقيقة 18، سدد أندرى يدلين كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن لليفربول، وجاءت أخطر هجمات الشوط الأول في الدقيقة 34، عن طريق محمد صلاح، بعدما تلقى كرة طولية في مواجهة المرمى لكنه سددها تصطدم في الدفاع وتتحول لركنية.