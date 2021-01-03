شكرا لقرائتكم خبر عن 180 مليون جنيه تُنهى علاقة الزمالك بـ«ساسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت العلاقة بين نادى الزمالك وفرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول، إلى طريق مسدود، حيث أبلغت إدارة النادى رسميًا اللاعب بعدم نيتها تجديد عقده، في ظل مغالاته في مطالبه المالية، وطالبته بإحضار عرض رسمى حال رغبته في الرحيل خلال موسم الانتقالات الحالى، خاصة أن كل ما تردد عن تلقيه عروضًا من الدحيل القطرى أو غيره عروض شفهية، ولم يصل إلى النادى أي عرض رسمى. وعلمت «المصرى اليوم» أن «ساسى» مُرحِّب بالتجديد والاستمرار في القلعة البيضاء، لكن مقابل رفع عقده إلى 2 مليون يورو صافيًا وخالص الضرائب، وهو ما يعنى أن عقد اللاعب سيُكلف خزينة النادى 3 ملايين يورو في الموسم، بإجمالى 9 ملايين يورو على مدار 3 سنوات، بما يقترب من 180 مليون جنيه، وهو رقم قياسى غير مسبوق، وأكدت الإدارة أن أعلى لاعب في الأهلى يتقاضى مليون دولار، ولا يمكن التجديد لـ«ساسى» بهذا المبلغ لما سيتبعه من أزمات بين اللاعبين.

وفجّر مصدر مسؤول بالنادى مفاجأة من العيار الثقيل بأن «ساسى» لم يتلقَّ أي عرض رسمى على مدار الفترة الماضية، عكس باقى اللاعبين الذين تتهافت أندية كثيرة على ضمهم، وقال إن الزمالك نجح في التجديد لـ«أوباما» و«فتوح»، وهما مستقبل الزمالك، وأوضح أن 5 لاعبين تلقى النادى عروضًا لضمهم، وهم مصطفى محمد و«فتوح» و«أوباما» و«زيزو» وحميد أحداد، وخلاف ذلك لا توجد عروض رسمية لأحد.

من جهة أخرى، أشاد البرتغالى جايمى باتشكيو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بالانتصار الذي حققه السبت على نظيره إنبى بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للدورى الممتاز، وانتقد بشدة ملعب بتروسبورت، الذي احتضن المباراة، مطالبًا بإيجاد اتحاد الكرة ملاعب جيدة للمباريات لجميع الأندية.

وأوضح «باتشيكو» أن الزمالك خاض مباراة جيدة، وظهر بشكل منظم في الملعب، وكان أفضل في الشوط الأول، واستحق الفوز، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن إنبى يبقى له رد فعل، بعد أن تأخر بهدفين.

وقال: «كانت هناك صعوبات، وعدنا إلى الدفاع إلى حد أن المنافس أجبرنا على ذلك، لكن مجمل المباراة أننا نستحق الفوز، ونتيجة المباراة عادلة».

وأضاف «باتشيكو»: «لم أتعود أن أتكلم عن لاعبين ليسوا موجودين في المباراة، ولكننى أهدى الفوز إلى اللاعبين جميعًا، خصوصًا الغائبين سواء بسبب فنى أو إصابة، وأهديه أيضًا إلى حازم إمام بعد وفاة والدته». وتابع «باتشيكو»: «أجهز اللاعبين جميعًا بدنيًا، وأختار اللاعب الجاهز، وطارق حامد لم يبدأ اللقاء، لكنه سيستعيد مكانه مع الوقت، ووارد تغيير بعض اللاعبين حسب حالتهم الفنية والبدنية»، موضحًا أن استبعاد مصطفى فتحى فنى.

وواصل «باتشيكو»: «ليست هناك مباراة سهلة لأى فريق، ولدينا خطط في جميع الأحوال سواء متقدمين أم لا».

من جانبه، أكد أشرف قاسم، المشرف على الفريق، أن التغييرات التي أجراها «باتشيكو» كانت مُوفَّقة، موضحًا أن الفريق أدى شوطًا أول مميزًا بسبب سرعة اللاعبين.

وأوضح «قاسم» أن الفريق كله كان مُوفَّقًا، ولو كان هناك توفيق أكبر لكان الزمالك قد أحرز أهدافًا أكثر، مشددًا على أنه سعيد بمشاركة حسين فيصل في اللقاء، وأرجع استبعاد الثنائى مصطفى محمد و«ساسى» عن المباراة إلى عدم الجاهزية بنسبة 100%، مشددًا على أن اللاعبين قد يتواجدان في تشكيلة الفريق في المباراة المقبلة في الدورى الممتاز.

وشدد «قاسم» على أن الفريق يحتاج كل اللاعبين في المباريات المقبلة، قائلًا: «اللاعب الموجود لدينا لابد أن يؤدى بنسبة 100%، ومَن ينزل الملعب فعليه أن يؤدى بنسبة 100% أيضًا».

وأكد أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم، أن الفوز على إنبى نتيجة جيدة ومقبولة أمام فريق قوى.

وأوضح «يونس» أن الزمالك قدم شوطًا أول جيدًا، لكن إنبى كان أفضل في الشوط الثانى.

وأشار «يونس» إلى أن الأهم هو الفوز بـ3 نقاط مهمة في هذا التوقيت بالبطولة.

وأشاد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المُكلَّفة بإدارة نادى الزمالك، بالفوز، وأكد «عبدالعزيز» أن الفريق حقق المطلوب بالفوز في المباراة، وحصد النقاط الثلاث، ورغم تحفظه على الأداء في الشوط الثانى من المباراة، فإن الفوز هو الأهم في مباريات الدورى والاستمرار في حصد النقاط.

وقال: «أنتظر الأفضل من الفريق في الفترة القادمة، خاصة أن مباراة طلائع الجيش المقبلة ستكون صعبة وتحديًا جديدًا للفريق في مشواره بالبطولة».

واختتم «عبدالعزيز» تصريحاته، مؤكدًا ثقته، ودعم اللجنة بالكامل للفريق، وتوفير المناخ المناسب للاستمرار في المنافسة على قمة جدول البطولة.