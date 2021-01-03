شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات في «الجيم» للاعبي الأهلي قبل موقعة سونيديب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم مرانًا استشفائيًا، اليوم الأحد، حيث أدوا مرانًا في «الجيم» عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة.
وخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز على سونيديب في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالي أليو ديانج.
وحصل الفريق على راحة من المران أمس السبت، عقب مباراة وادي دجلة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات في «الجيم» للاعبي الأهلي قبل موقعة سونيديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.