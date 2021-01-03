شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الجونة يضم لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الجونة رسميًا التعاقد مع لاعب النادي الأهلي الشاب عربي بدر بعقد يمتد لعام واحد على سبيل الإعارة. وكتب نادي الجونة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يسعدنا أن نعلن عن انضمام اللاعب عربي بدر من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم». الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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