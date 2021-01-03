شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر سيتي،، إصابة، إريك جارسيا، لاعب الفريق السماوي بفيروس كورونا المستجد. وقال مانشستر سيتي، في بيان رسمي: تأكد أن إريك جارسيا وأحد الموظفين أصيبا بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: سيدخل الاثنان العزل الذاتي وفقًا للوائح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وبروتوكول الحكومة البريطانية بشأن الحجر الصحي. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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