شكرا لقرائتكم خبر عن «إف 3» و«الظفرة» ينطلقان بقوة في بطولة فزاع للصيد بالصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبدالله بن دلموك: 19 عاماً من النجاح ترجمة لرؤية سمو ولي عهد دبي

انطلقت، السبت، وسط أجواء تنافسية قوية بطولة، فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، في منطقة الروية بدبي، بمشاركة نخبة الصقارين الباحثين عن حصد التفوق بواسطة أفضل وأقوى الصقور في مختلف الأشواط والفئات المتنوعة.

وجاءت انطلاقة البطولة مع أشواط الشيوخ لفئة جير شاهين التي تفوق فيها فريقا «إف 3»، و«الظفرة»، مع حضور بارز من فريق «إم 7».

وحقق فريق الظفرة المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ رمز، بواسطة الطير «إس 81» قاطعاً المسافة بزمن قدره 17.494 ثانية، كما نال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «إس 82» بـ17.601 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «3» بـ17.732 ثانية.

وفي شوط جير شاهين جرناس رمز، حقق «إف 3» المركزين الأول، والثاني، بواسطة الطير «3» بزمن قدره 17.067 ثانية، والطير «إيه 2» بـ17.293 ثانية، والظفرة ثالثاً بالطير «إس 26» بـ17.355 ثانية.

وسيطر فريق الظفرة على المراكز الثلاثة الأولى في شوط جير شاهين فرخ رئيسي، بالطير «إس 27» بزمن 17.574 ثانية، و«إس 153» بزمن 17.798 ثانية، و«إس 40» بـ17.893 ثانية.

أما في شوط جير شاهين جرناس رئيسي، فنال «إف 3» المركز الأول بالطير «ظافر» بزمن 17.330 ثانية، ثم الظفرة بالمركزين الثاني والثالث بالطير «إس 31» بزمن 17.411 ثانية، والطير «إس 36» بـ17.463 ثانية.

ونال فريق «إم 7» المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ نقدي بواسطة الطير «فريد» بزمن 17.502 ثانية، يليه «إف 3» بالمركزين الثاني، والثالث بالطير «7» بزمن 17.516 ثانية، والطير «مدريد إف 73» بـ 17.675 ثانية.

رؤية ولي عهد دبي تقود الحدث للنجاح

تقدم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث إن بلوغ البطولة عامها الـ19 بهذا التطور والنجاح البارز، إنما تحقق بفضل رؤية سموه، وتوجيهاته بحفظ التراث، وتوثيقه، ونقله إلى الأجيال الصاعدة.

وتمنى ابن دلموك الذي تواجد في موقع البطولة للاطلاع على سير العمل والمنافسات فور انطلاق المسابقات، التوفيق لجميع المشاركين مع السعي لتوفير كل المقومات اللازمة لهم، وقال: «سعداء بما وصلت إليه البطولة من تطور في طريقة احتساب النتائج وعملية المشاركة والمنافسات، مع سعينا دائماً لتحقيق المساواة بالفرص بين المشاركين ونعتز بما تحقق مقارنة بكيف بدأنا في اليوم الأول قبل سنوات طويلة».

انطلاقة تواكب الجهود

من جانبه، أكد دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة، أن انطلاقة البطولة جاءت وفق التطلعات المأمولة، وبما سعت له فرق العمل التي سخّرت كل الجهود من أجل ضمان سير الأشواط بكل أريحية وسهولة للمشاركين جميعاً، فيما اعتبر أن النسخة الحالية تسير وفق الإجراءات المعتادة، على أن يكون هناك تعديل في منافسات الطيارة اللاسلكية في الفترة المقبلة من حيث جعل المسافة التي يتم قطعها خطاً مباشراً لمسافة 1،5 كيلومتر،عوضاً عن الذهاب والعودة، مع السعي لجذب المزيد من الصقارين للتنافس فيها، وعدم حصرها في أعداد معينة.

مشاركة إيجابية

وعبّر الصقار بطي سالم مبارك من فريق «إم 7»، عن تقديره للجهود التي قام بها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لتقديم الحدث بهذه الطريقة رغم مرورنا بالجائحة الصحية الحالية، وقال: نشعر بالأمان، ونلاحظ مدى تطبيق إجراءات التباعد والاحترازات الصحية، كما أن مشاركتنا جاءت سهلة وسريعة رغم تخوفنا في البداية من كيف سيكون شكل المنافسات في ظل الجائحة، لكن رأينا هنا العكس، حيث إن الأمور أسهل من أي وقت مضى.

وتابع: «طموحات فريقنا كبيرة هذه السنة، ونحن نشارك بنحو 5 طيور في كل شوط، ونتطلع أن نتواجد في المقدمة على الترتيب النهائي ونحصد أفضل المراكز نتيجة التدريبات التي قمنا بها».