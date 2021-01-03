الدوري الاميركي للمحترفين: سيكسرز يواصل انطلاقته القوية

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لوس انجليس: واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انطلاقته القوية هذا الموسم بتحقيقه فوزه الخامس في ست مباريات اثر تغلبه على تشارلوت هورنتس 127-112 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وساهم ستة لاعبين في فوز سيكسرز بتخطيهم حاجز ال10 نقاط ابرزهم توبياس هاريس وسيث كوري وسجلا 24 و21 نقطة تواليا، في حين نجح الاسترالي بن سيمونز في تحقيق "تريبل دبل" مع 15 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

في المقابل، لم تنفع النقاط ال35 التي سجلها تيري روزييه للفريق الخاسر.

وأكد سيسكرز تفوقه في المواجهات المباشرة ضد تشارلوت حيث تغلب عليه في آخر 12 مباراة جمعت بينهما منذ 2016.

ولم يتأثر هيوستن روكتس بغياب نجمه جيمس هاردن، فتغلب على ساكرامنتو كينغز 102-94 بفضل 28 نقطة لجون وول. وكان وول غاب عن الموسمين الماضيين باكملهما وخاض اخر مباراة له في 26 كانون الاول/ديسمبر 2018 قبل ان يخضع لعمليتين جراحتين في ركبته ووتر اخيل ليعود الى الملاعب قبل ايام قليلة.

وكان وول سجل 22 نقطة في سلة ساكرامنتو قبل ثلاثة ايام فأشاد به مدرب روكتس ستيفان سيلاس بقوله "مهما كانت التوقعات التي وضعتها، فقد تخطاها".

وكشف سيلاس بأنه من المبكر معرفة ما اذا كان هاردن سيشارك في مباراة لافريق المقبلة ضد دالاس مافريكس الاثنين.

ولعب اريك غوردون بدلا من هاردن وسجل 21 نقطة في حين اضاف كريستيان وود 20 نقطة مع 15 متابعة للفائز.

وغاب هاردن لاصابة في كاحله بعد ان سجل 33 نقطة في المباراة الاخيرة لفريقه.

وقال وول "لقد بذلت جهودا كبيرة لكي اصل الى هذه النقطة. لم اكن لأطلب انطلاقة افضل من هذه في مطلع العام الحالي".

وتقدم روكتس بفارق 11 نقطة في مطلع الربع الاخير عندما سجل له كل من ديفيد نوابا وغوردون ثلاثية ونجح في المحافظة على تقدمه حتى النهاية.

اما افضل مسجل في صفوف كينغز فكان دي ارون فوكس مع 23 نقطة في حين اضاف زميله بادي هيلد 17 نقطة.

وتغلب كليفلاند كافاليررز على اتلانتا هوكس 96-91 بفضل تألق الشاب كولين سكستون (21 عاما) في صفوفه بتسجيله 27 نقطة. ويسجل سكستون معدلا يفوق 20 نقطة في المباراة الواحدة في المباريات الست الاولى من الموسم الحالي، وهي المرة الاولى التي ينجح فيها لاعب منة كليفلاند في تحقيق هذه الارقام منذ النجم ليبرون جيمس موسم 2004-2005 بحسب شبكة "اي اس بي ان". كما بات سكستون رابع لاعب في تاريخ كليفلاند يحقق هذا الانجاز بعد اوستن كار، بينغو سميث وجيمس.

ورفع كليفلاند الفريق الوحيد الذي الحق الهزيمة هذا الموسم بفيلادلفيا سفنتي سيكسرز رصيده الى اربعة انتصارات مقابل هزيمتين.

وقال سكستون "كنا ندرك المهمة الموكلة الينا هذا المساء. كان يتعين علينا ان نتحلى بالتضامن والوحدة على ارضية الملعب".

وتغلب اوكلاهوما سيتي ثاندر على اورلاندو ماجيك 108-99 بفضل "دبل دبل" لداريوس بايزلي (19 نقطة و12 متابعة).

ووضع ثاندر حدا لثلاث هزائم تواليا، في حين مني اورلاندو بالخسارة الثانية تواليا بعد ان بدأ الموسم بفوزه في مبارياته الاربع الاولى.

وكان افضل مسجل في صفوف الخاسر نجمه نيكولا فوتشيفيتش من مونتينيغرو مع 30 نقطة في حين اضاف زميله تيرينس روس 26.

وفي مبارتين اخريين، فاز نيويورك نيكس على انديانا بايسرز 106-102، ونيو أورليانز بيليكانز على تورونتو رابتورز 120 - 116.