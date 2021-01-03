الدوري المصري: الزمالك يفوز على انبي ويحتل المركز الثالث خلف الجونة والأهلي

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Reuters الزمالك في المركز الثالث بعشر نقاط ويتساوى مع الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف

فاز فريق الزمالك على فريق انبي بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام المصري على ملعب بترو سبورت، مساء السبت.

وارتفع رصيد الزمالك لعشر نقاط من أربع مباريات فقط ويتبقى له مباراة مؤجلة، انتصر في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة أمام بيراميدز، وأحرز سبعة أهداف وعليه هدفين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي جمع أيضا 10 نقاط من أربع مباريات فقط، لكنه أحرز 10 أهداف وعليه هدف واحد.

ويحتل فريق الجونة قمة الدوري برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، وأحرز ستة أهداف وعليه ثلاثة.

في المقابل توقف رصيد انبي عند أربع نقاط في المركز 14، من أربع مباريات، وأحرز ثلاثة أهداف وعليه أربعة.

أحرز الزمالك هدفيه في الشوط الأول، عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة حصل عليها وأحرزها أشرف بنشرقي، وفي الدقيقة 44 نجح يوسف أوباما في تعزيز النتيجة برأسية قوية محرزا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 68 استطاع رامي صبري إحراز الهدف الأول لفريق إنبي، بعد كرة عرضية حولها برأسه في شباك حارس الزمالك أبو جبل.

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فوز قاتل للاتحاد

كما حقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة نفسها.

بدأ الطلائع التسجيل في الشوط الأول عن طريق أحمد سمير، من ضربة جزاء في الدقيقة 30، ونجح لاعب الاتحاد الإيفواري رزاق سيسيه، في إحراز هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 41.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 90 من زمن أحداث المباراة، وأحرز المهاجم الجامايكي روماريو ويليامز، هدف الفوز للاتحاد.

وبعد خمس جولات في الدوري لعب منها الفريق 4 وله مباراة مؤحلة يكون الاتحاد قد حقق فوزين هامين خارج ملعبه، وكان الفوز الأول في المباراة الأولى بالدوري أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وارتفع رصيده إلى سبع نقاط محتلا المركز السابع.

في المقابل توقف رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز الأخير، بعد تلقيه الهزيمة الرابعة من خمس مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وأحرز خمسة أهداف وعليه تسعة.

وفي الأسكندرية تعادل فريق سموحة بدون أهداف مع ضيفه فريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري أيضا.

وبهذه النتيجة وصل سموحة للمركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد ست نقاط من خمس مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى ثلاث وخسر مباراة، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة.

فيما استقر سيراميكا فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل واحد وخسارة مباراة، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازالت لديه مباراة مؤجلة.