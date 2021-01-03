بطولة ألمانيا: باير ليفركوزن يفرط بصدارة مؤقتة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





فرانكفورت: فرّط باير ليفركوزن بفرصة الارتقاء الى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم على حساب بايرن ميونيخ ولو مؤقتًا، بسقوطه امام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-2 ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة السبت.

وافتتح نديم أميري التسجيل للضيوف (10) الا ان أصحاب الأرض ردوا عبر الالماني اللبناني الأصل أمين يونس (22) وهدف عكسي لإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو (54).

ومني ليفركوزن في المرحلة السابقة بالخسارة الاولى في البوندسليغا هذا الموسم امام بايرن ميونيخ ليتلقى اليوم الثانية ويتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن العملاق البافاري وحامل اللقب المتصدر الذي يستضيف ماينتس الاحد، ومتقدمًا بفارق الأهداف عن لايبزيغ الثالث الذي يحل لاحقًا على شتوتغارت والفرصة متاحة امامه لصدارة مؤقتة ايضًا.

وعاد الدوري الى المنافسات بعد توقف دام قرابة الأسبوعين في أقصر استراحة شتوية في تاريخ الدوري بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وافتتح أميري الافغاني الأصل التسجيل بأحد أجمل أهداف الدوري هذا الموسم عندما روّض بطريقة رائعة كرة من فلوريان فيرتز داخل المنطقة والتف حول نفسه خادعًا المدافع قبل ان يسدد كرة خلفية بكعب قدمه بين رجلي الحارس كيفن تراب (10).

وعادل يونس المعار من نابولي الايطالي النتيجة عندما وصلته الكرة من السويسري دجيبريل سو داخل المنطقة ليسكن الكرة في الشباك مسجلا هدفه الاول في الدوري منذ ثماني سنوات (22)، قبل ان يسجل تابسوبا هدفًا في النيران الصديقة (54).

وارتقى اونيون برلين الى المركز الرابع مؤقتًا بفوزه بهدفين نظيفين على مضيفه فيردر بريمن ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الرابعة تواليًا.

وسجل الهولندي شيرالدو بيكر (12) والنيجيري تايوو أونيي (28) هدفي الضيوف الذين حصدوا نقطتهم ال24 بفارق الأهداف عن فولفسبورغ الخامس ونقطتين عن بوروسيا دورتموند السادس اللذين يلتقيان الاحد على ارض الأخير.

وعاد بوروسيا مونشنغلادباخ الى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف للسويسري بريل ايمبولو.

وكان هذا الفوز الاول لغلادباخ بعد سلسلة من أربع مباريات في الدوري من دون انتصار، ثلاثة تعادلات وسقوط في المرحلة السابقة امام هوفنهايم.

وفي أبرز النتائج، أسقط أوغسبورغ مضيفه كولن بهدف نظيف حمل توقيع البرازيلي اياغو (77). فيما واصل فرايبورغ نتائجه الممتازة وحقق فوزه الرابع تواليًا على حساب مضيفه هوفنهايم بنتيجة 3-1.

وتقدم الضيوف بثلاثة اهداف عبر الفرنسي باتيست سانتاماريا (7)، الايطالي فيتشنزو غريفو (34 من ركلة جزاء) وهدف عكسي للغاني كاسيم آدمز (42 هدف عكسي) فيا سجل التوغولي ايلا بيبو الهدف الشرفي لأصحاب الأرض (58).

ويلتقي لاحقًا ايضًا شالكه الجريح المتذيل مع مضيفه هرتا برلين.