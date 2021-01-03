بطولة إسبانيا: فياريال يوقف نزيف النقاط

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مدريد: أوقف فياريال نزيف النقاط بفوزه على ضيفه ليفانتي 2-1 السبت في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وبكّر فياريال بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة عبر فرناندو نينيو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من ألفونسو بيدراسا، قبل أن يطمئن جيرار مورينو جماهير صاحب الضيافة بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة أيضا، اثر تمريرة من النيجيري صامويل تشوكويزي (54).

وقلّص سيرخيو ليون الفارق في الدقيقة 73 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الصربي نيمانيا رادويا، فاشتعلت المنافسة في الدقائق المتبقية مع ضغط هائل للضيوف دون ان ينجحوا في ادراك التعادل.

ونجح فياريال في تحقيق فوزه الاول بعد تعادل وخسارة، والثاني في مبارياته الثماني الاخيرة التي سقط خلالها في فخ التعادل خمس مرات.

وانفرد فياريال بالمركز الرابع مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 29 نقطة بفارق الاهداف خلف ريال سوسييداد الذي يستضيف اوساسونا الاحد، وبفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق اشبيلية الذي ينتظره دربي أندلسي ساخن امام جاره ريال بيتيس لاحقا.

في المقابل، مني ليفانتي بخسارته السادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة وتراجع الى المركز الثاني عشر.

ويلعب لاحقا أيضا خيتافي مع بلد الوليد، وريال مدريد مع سلتا فيغو.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات أتلتيك بلباو مع التشي، وألافيس مع أتلتيكو مدريد، وإيبار مع غرناطة، وهويسكا مع برشلونة، على أن تختتم الإثنين بلقاء فالنسيا مع قادش.