بطولة إنكلترا: تأجيل مباراة بيرنلي وفولهام بسبب كورونا

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باريس: أعلنت رابطة الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت تأجيل المباراة المقررة الأحد بين بيرنلي وضيفه فولهام ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الممتاز، وذلك بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الضيوف.

وكتبت الرابطة في بيان "بعد تأجيل مباراتهم ضد توتنهام هوتسبر الأربعاء، خضع لاعبو فولهام وجهازه الفني على الفور لفحوصات جديدة وتم الإعلان عن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 الإيجابية هذا الصباح".

وهذا هو التأجيل الرابع لمباراة هذا الموسم في الدوري الممتاز، بعد نيوكاسل-أستون فيلا مطلع كانون الأول/ديسمبر، وإيفرتون-مانشستر سيتي في 28 منه، وتوتنهام-فولهام التي كانت مقررة الأربعاء الماضي.

وأوضحت الرابطة "مع وجود القليل من الاختبارات الإيجابية داخل الغالبية العظمى من الأندية، يواصل الدوري الثقة في بروتوكولاته المتعلقة بـ"كوفيد-19"، مجددة التأكيد على أنها لا تخطط لإيقاف بطولتها مثلما تطالب بعض الأصوات ابرزها المدرب الجديد لنادي وست بروميتش البيون سام ألاردايس.

وقال نادي فولهام في بيان "أولئك الذين ثبتت إصابتهم عزلوا ذاتيًا وفقًا لتوصيات الحكومة البريطانية والدوري الإنكليزي الممتاز".

ولم يتم تحديد موعد جديد للمباراتين المؤجلتين لفولهام.

كانت المباراة المقررة يوم الأحد لمواجهة فريقين في خطر كبير لأن بيرنلي (المركز 16) يتقدم بخمس نقاط فقط على فولهام (18) الذي يهبط إلى الدرجة الأولى.