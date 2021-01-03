شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف عرض الزمالك النهائى لفرجانى ساسى على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الأحد، في السادسة مساءً، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، كما يكشف تفاصيل طلبات فرجانى ساسى وعرض الزمالك له من أجل تجديد عقده، وأيضا طلب موسيمانى قطع إعارة عمار حمدى من الاتحاد السكندري.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.