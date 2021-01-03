الإسماعيلى يخشى ذكريات 3 يناير قبل مواجهة المقاصة الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الإسماعيلى ضيفا على المقاصة على ملعب الجبل الأخضر فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد فى الأسبوع السابع من بطولة الدورى المحلى، وسبق للدراويش خوض فى مثل هذا اليوم “3 يناير” 4 مباريات جميعها بمسابقة الدورى العام، تعادل فى 3 وخسر مباراة، وله 4 أهداف وعليه 5 أهداف. * موسم 90 / 91 ..

– 3 يناير 91 التعادل مع المريخ 1 / 1 ببورسعيد ( أيمن رجب ) * موسم 2000 / 2001 ..

3 يناير 2001 التعادل مع الكروم 1 / 1 بالإسكندرية ( ممادو كيتا ) * موسم 2008 / 2009 ..

3 يناير 2009 الهزيمة من الأهلى صفر / 1 بالإسماعيلية * موسم 2015 / 2016 ..

3 يناير 2016 التعادل مع اتحاد الشرطة 2 / 2 بالإسماعيلية ( شوقى السعيد ومروان محسن من ضربة جزاء ) وأسندت لجنة الحكام التابعة للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية إلى حكم الساحة أحمد حمدى إدارة مواجهة الإسماعيلى مع مصر المقاصة تحكيميا والمقرر انطلاقها فى السابعة فى النصف مساء اليوم فى سابع جولات مسابقة الدورى المحلى. ويضم طاقم التحكيم كلا من أحمد الفار مساعد أول ومحمد سعيد مساعد ثان وقطب حسن حكم رابع إضافة لمصطفى مدحت حكم فيديو ويعاونه محمود وفا. ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وخسر ثلاثة مباريات وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف في المقابل يحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد ستة نقاط، بعد أن لعب خمسة مباريات فاز في لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف

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