شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب قطع إعارة عمار حمدى والاتحاد السكندرى يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى لاعب وسط الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم مركز 10 فى الأهلى بعد الإصابات المتكررة فى هذا المركز التى وضعت الفريق فى مأزق فى أكثر من مباراة، آخرها مباراة وادى دجلة، حيث يعانى ناصر ماهر من خلع فى الكتف بينما تعرض محمد مجدى قفشة للإصابة بفيروس كورونا.

بعض مسئولى الأهلى تحدثو ودياً مع مسئولى الاتحاد السكندرى لقطع إعارة عمار، وأيضا مع اللاعب نفسه، ولكنهم وجدوا رفضاً تاماً من جانب زعيم الثغر، خاصة أن اللاعب من العناصر الأساسية فى صفوف الفريق والعقد مستمر بينهما موسمين وليس موسما واحدا، وأن البحث عن البديل أصبح صعباً للغاية فى ظل نسجام عمار حمدى مع الجهاز الفنى واللاعبين.

ويعانى الأهلى من إصابة كل من محمد مجدى قفشة وناصر ماهر اللذين يجيدان اللعب فى هذا المركز بخلاف رحيل صالح جمعة لصفوف سيراميكا بنهاية الموسم الماضي.