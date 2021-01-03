شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن استعارة عربي بدر من الأهلي لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الجونة الحصول على خدمات عربي بدر لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوفه فى المباريات المتبقية من عمر الدوري المصري الممتاز، وكتبت صفحة الجونة عبر حسابها على تويتر، "يسعدنا أن نعلن انضمام اللاعب عربي بدر من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم".

وفضل عربي بدر خوض تجربة جديدة خارج الأهلي للحصول على فرصة المشاركة، واكتساب الخبرات الكافية خارج القلعة الحمراء على أن يعود للأهلي من جديد.





واتفق مسئولو النادي الأهلي على إعارة عربي بدر، لاعب وسط الفريق الأحمر الصاعد إلى صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ضمن صفقات انتقال الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلي، والمنضم حديثا للقلعة الحمراء.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.