شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينهى حلم مواجهة نيمار أزمة احتراف مصطفى محمد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك، فى الوقت الحالي، فوق صوت أزمة احتراف مصطفي محمد، مهاجم الفريق، بعدما طلب اللاعب الرحيل خلال الميركاتو الشتوى والانتقال لصفوف نادي سانت إتيان الفرنسي الذى طلب ضمه بشكل رسمي.

مواجهة باريس سر رغبة مصطفى محمد فى الرحيل

مصطفى محمد كان يرغب فى حسم انتقاله لصفوف سانت إتيان الفرنسي فى أسرع وقت، وتحديدا قبل 6 يناير الجارى، لرغبته فى المشاركة مع الفريق الفرنسي فى مباراته ضد باريس سان جيرمان باليوم نفسه ضمن مواجهات الأسبوع الـ 18 للدوري الفرنسي بناءً على وعد من مسئولي سانت إتيان بأنه سيكون ضمن التشكيلة الأساسية ضد البرازيلي نيمار ورفاقه، وكان حلم مواجهة نيمار من أهم دوافع مصطفى محمد للتمسك بالرحيل للدورى الفرنسي فى أسرع وقت.

الزمالك يرفض انتقال مصطفي محمد لسانت إتيان في الوقت الحالي، ويتمسك باستمراره لنهاية الموسم، ورغم وصول عرض مادى بقيمة 4 ملايين يورو للحصول على خدمات المهاجم الشاب إلا أن مسئولي القلعة البيضاء، يتمسكون باستمراره رافضين كافة محاولات الرحيل.

نيمار حلم مؤجل لمهاجم الزمالك

ومع ذكر مصطفي محمد لمسئولي الزمالك رغبته فى سرعة حسم انتقاله لصفوف سانت إتيان قبل مباراته ضد باريس سان جيرمان، ويرى البعض أن عدم لحاقه بهذه المباراة قد ينهى أزمة احترافه ولو بشكل مؤقت ويساهم فى إقناع اللاعب بالاستمرار لنهاية الموسم، وإن كان مصطفى محمد لا يزال يتمسك بالرحيل حتى هذه اللحظة، رغم تأكد عدم إمكانية مشاركته في مباراة باريس المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لاستحالة إنهاء إجراءات انتقاله في ساعات قليلة وكذلك صعوبة سفره ولحاقه بتدريبات سانت إتيان قبل مواجهة سان جيرمان المرتقبة.