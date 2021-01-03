شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الشحات مبروك من صانع أحذية لبطل العالم فى كمال الأجسام11 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشحات مبروك أحد رموز كمال الأجسام فى مصر، لما حققه من شهرة واسعة بعد البطولات التى توج بها على المستوى العالمى، حتى إنه شارك فى بطولة العالم منذ 5 سنوات وهو يبلغ من العمر 57 عاما .

الشحات مبروك بدأ حياته كصانع أحذية فى محافظة كفر الشيخ، فكانت لديه ورشة لتصنيع الأحذية وتوريدها للمحال الكبرى، قبل أن يصبح بطلاً فى رياضة كمال الأجسام، وعندما بلغ 16 عاما، قرر ممارسة رياضة كمال الأجسام، ليصبح قوى البنيان، ثم تفرغ لممارسة الرياضة وأصبح بطلاً فى كمال الأجسام.

استطاع الشحات مبروك تحقيق لقب بطولة العالم 11 مرة فى تاريخه، وكان أول لقب عام 1987.

واتجه الشحات مبروك إلى الفن، نظرا لهيئته الجسمانية الرياضية لفت نظر المخرج إبراهيم الموجى فى فيلمه المرشد ليسيطر على الساحة القتالية فى الأفلام مثل أمريكا شيكا بيكا، اللعب مع الأشرار الشجعان، علقة موت، وغيرها من الأفلام العربية، ووصل رصيده مع الأفلام إلى 29 فيلما، و 29 ملسلسلا .