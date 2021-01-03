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شكرا لقرائتكم خبر عن حماس وتركيز فى تدريب بيراميدز استعدادًا للاتحاد الليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد الليبى المقرر لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وحقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على الاتحاد الليبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك.
وظهر الحماس والتركيز على لاعبى بيراميدز خلال خوض المران الجماعيى اليوم، الأحد، كما حرص المدير الفنى على تصحيح بعض الأخطاء التى يقع فيها اللاعبين خلال المباريات الماضية، كان أخرها أمام الإنتاج الحربى، ورغم تحقيق الفريق السماوى الفوز بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مثيرة شهدت ريمونتادا من بيراميدز، إلا إن أروابارينا أبدى استياءه من الأداء، مؤكدًا أن هناك العديد من الأخطاء يقع فيها لاعبى فريقه، فضلاً عن عدم الوصول للمستوى المطلوب حتى الأن.
ومن المقرر أن يقود مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى تحكيميا، الحكم الدولى التونسى يوسف السرايرى، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثانى، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء الكينى ريتشارد أوبارى، والمراقب الطبى لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر.
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