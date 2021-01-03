شكرا لقرائتكم خبر عن حماس وتركيز فى تدريب بيراميدز استعدادًا للاتحاد الليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد الليبى المقرر لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على الاتحاد الليبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.