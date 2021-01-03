شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أسوان يجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود صلاح، لاعب الوسط المهاجم لنادى أسوان، جراحة الرباط الصليبى، اليوم الأحد، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق الأول بالجولة الثالثة أمام المصرى، واطمأن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان على اللاعب وتابع المشرف على الكرة، مصطفى أمين كل الإجراءات اللازمة لسرعة إجراء الجراحة للاعب ووضع البرنامج التأهيلى له بعد الشفاء.

من ناحية أخرى، يواصل فريق أسوان استعداداتة لخوض مباراة مباراة مصر المقاصة بالجولة السادسة السبت 9 يناير، وقرر الجهاز الفنى بقيادة سامى الشيشينى إجراء مباراة ودية غدا الإثنين أمام فريق البنك الأهلى للوقوف على مستوى اللاعبين وبحث العناصر المرشحة لدخول التشكيلة الأساسية خلال المباريات القادمة .

على جانب آخر، تبحث لجنة الكرة برئاسة مجدى سبالك بالتنسيق مع الجهاز الفنى تدعيمات شهر يناير سواء من داخل أو خارج مصر وفق إحتياجات الفريق الفنية وإمكانيات وموارد نادى أسوان.

ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 6 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز فى أول مباراتين على إنبى ثم طلائع الجيش، قبل الخسارة فى 3 مباريات متتالية أمام المصرى والجونة والاسماعيلى.

وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرين، ويعتبر هيثم الفيل كابتن الفريق هو هداف أسوان حتى الآن برصيد هدفين.

ويعود سامى الشيشينى لقيادة أسوان من الملعب فى مباراة المقاصة، وذلك بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنية، عقب اعتراضه على القرارات التحكيمية فى مباراة اسوان والجونة بالجولة الرابعة، والتى انتهت بفوز الجونة بهدف نظيف.

وكان الشيشينى قد خضع لتلك العقوبة فى مباراة الاسماعيلى الأخيرة ليقود الفريق من خارج الملعب، فى اللقاء الذى خسره أبناء الجنوب بهدفين نظيفين.