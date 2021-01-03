شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورتا»: سكان المريخ سيشهدون بمساندة الفار لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، إن المنافس التقليدى ريال مدريد، يحقق انتصاراته في الليجا بمساعدة تقنية الفيديو.
وأضاف لابورتا، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «وضح تراجع برشلونة خلال الفترة الأخيرة، ليس على صعيد أداء ونتائج فريق الكرة فقط، بل على مستوى حضور اجتماعات الاتحادات المحلية والقارية أيضًا.
وأضاف: «برشلونة فقد مكانته، ويظهر ذلك على سبيل المثال، في تعامل الحكام مع الفريق خلال المباريات.. منذ تطبيق تقنية الفيديو، والقرارات تأتى دائمًا في مصلحة ريال مدريد.
وتابع: «لا أقول ذلك لأننى مشجع لبرشلونة.. لو جاء فضائى من المريخ إلى الأرض، ورأى أداء الحكام في مباريات ريال مدريد، سيشهد بمساعدة حكم الفيديو لهم».
واختتم تصريحاته: «من الضرورى استعادة برشلونة لمكانته في الاتحادات المختلفة، سواء المحلية أو الأوروبية، وكذلك الدولية».
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