شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينو»: أعد جماهير «سان جيرمان» بكرة هجومية قتالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لباريس سان جيرمان، عن توليه قيادة فريق العاصمة الفرنسية، مؤكدًا أنه كان يتطلع للعمل مع مجموعة من أكثر اللاعبين موهبة في العالم. وأعلن سان جيرمان، رسميًا، تولى بوكيتينو منصب المدير الفنى خلفًا للألمانى توماس توخيل، وذلك لمدة موسم ونصف، مع خيار التمديد لموسم إضافى.

وقال بوكيتينو في تصريحاته لموقع سان جيرمان الرسمى: أنا سعيد للغاية، ويشرفنى أن أكون مدربًا لباريس سان جيرمان. وأضاف: «أشكر إدارة النادى على ثقتهم بى، تعلمون جميعًا أن هذا النادى احتفظ دائمًا بمكانة خاصة في قلبى، حيث أملك هنا ذكريات رائعة، خصوصًا الأجواء الفريدة من نوعها في حديقة الأمراء». وتابع بوكيتينو: «لقد عدت إلى هنا ولدى الكثير من الطموح والتواضع، فقد كنت حريصًا جدًا على العمل مع أكثر اللاعبين موهبة في العالم».

وأكمل: «يتمتع هذا الفريق بإمكانيات رائعة، وسأبذل قصارى جهدى، مع طاقم العمل لتقديم الأفضل لباريس سان جيرمان في جميع المسابقات». وختم مدرب سان جيرمان: «سنبذل قصارى جهدنا أيضًا لمنح الفريق هوية اللعب القتالية والهجومية التي أحبها دائمًا المشجعون الباريسيون».