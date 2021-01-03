شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد لقاء الأهلي ووادي دجلة في دوري الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة الطائرة ١٥ سنة، مباراة مهمة اليوم، عندما يواجه نظيره فريق وادي دجلة في ختام مباريات بطولة منطقة القاهرة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة نادي النصر، ويسعى الجهاز الفني إلى ظهور اللاعبين بشكل قوي وتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة.
وحرص أحمد ثابت مدرب الفريق على عقد محاضرة للاعبين خلال المران الأخير، وقام خلالها بمنح تعليماته الفنية؛ من أجل الظهور بشكل مميز خلال اللقاء.
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