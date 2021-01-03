شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يفتح تحقيقًِا لكشف ملابسات تسريب عقود لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سعيد وهبى، المتحدث الرسمى باسم الرجاء البيضاوى، أن ناديه يمضى قدما في اتجاه كشف ملابسات تسريب عقود لاعبيه الناشئين، والتى تسببت في رجة عنيفة داخل الفريق. وقال وهبى إن مجلس إدارة الرجاء سيفتح تحقيقا لمعرفة من تسبب في هذه الواقعة، موضحا «داخل الرجاء لن نسمح بهذه التجاوزات التي تمس بأسرار داخلية».

وأضاف «علمنا بتسريب عقود لاعبينا الناشئين والفريق فتح تحقيقا ويترقب نتائجه لنتوصل لمن كان سببا أو مسؤولا عن هذا التصرف».

وتابع وهبى: «رغم تسريب العقود وما تضمنته من تفاصيل، إلا أننا واثقون في لاعبينا والنادى سيمدد لهم تباعا وسيحصنهم كما ينبغى ولن نسمح لأى كان باختراقنا من الداخل». كانت تقرير قد راجت بشأن تسريب محتويات عقود 5 من ناشئى الرجاء، تضمنت مكافآت توقيع هزيلة، وهو ما حرك مسؤولى بعض الفرق للتفاوض مع هذه العناصر قصد ضمها قبل تدخل الرجاء لاحتواء الوضع.