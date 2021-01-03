شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله عبدالسلام لاعب الأهلي يبدأ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع عبدالله عبدالسلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، لبرنامج بدني خاص، على هامش تدريبات الفريق، بعدما أصبح جاهزًا للمشاركة في مباريات الفريق بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.
وانتظم «عبدالسلام» في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد أن أجرى مسحة طبية أثبتت تعافيه تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا. وكان كابتن الفريق قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه لفترة العزل وفقًا للبروتوكول الطبي.
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