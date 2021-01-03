شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقطع شوطًا أخيرًا في صفقة «سيرينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو النادي الأهلي الاستسلام في صفقة «سيرينو»، لاعب «صن داونز» الجنوب إفريقي، خاصة بعد العراقيل التي واجهت الصفقة خلال الفترة الماضية، ما بين مماطلة من الفريق الجنوب إفريقي برفضه بيع اللاعب تارة وأخرى مغالاته في المقابل المادي، الذي رفضه النادي الأهلي جملة وتفصيلًا.

وعلمت «المصري اليوم» أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يُجري حاليا شوطًا آخر من المفاوضات مع مسؤولي النادي الجنوب إفريقي، في محاولة أخيرة لضم اللاعب، الذي يرغب بيتسو موسيماني في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.