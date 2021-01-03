شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة يتعافى من الكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي كريم حسن شحاتة تعافيه من فيروس كورونا، بعد سلبية المسحة الطبية الخاصة به، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» صورة جديدة له، مصحوبة بتعليق: «الحمد الله سلبي كورونا»، وذلك بعد أسبوع من إعلانه الإصابة بالفيروس، بعد شعوره ببعض أعراض الفيروس في الآونة الأخيرة، ليقرر الطبيب الخاص به عزله بالمنزل، مع خضوعه لبروتوكول وزارة الصحة للتعافى من هذا الوباء.
ويقدم «كريم» في الوقت الحالي برنامجًا إذاعيًا، عبر أثير إذاعة الشباب الرياضة، خاصًا بتحليل مباريات الدورى الممتاز.
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