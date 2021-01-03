سموحة يحذر لاعبيه من التعثر أمام الإنتاج الحربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر احمد سامي المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحة لاعبيه من التعثر مجددا امام الانتاج الحربي في المباراة التي ستجمع بين الفريقان الخميس المقبل، وذلك بعدما تعادل بالامس الفريق السكندري امام سيراميكا سلبيا بدون اهداف
ويعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، على دراسة مباريات فريق الإنتاج الحربى للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذي يلاقيه الخميس المقبل من الدورى العام، وذلك في ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.
وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة سيراميكا التي أقيمت في الجولة الماضية لمسابقة الدورى العام وانتهت بالتعادل السلبى بين الطرفين، رغم سيطرة الموج الأزرق على مجريات الأمور طوال اللقاء وأضاع لاعبو سموحة العديد من الفرص السهلة بسبب رعونة مهاجمه محمد طلعت وعدم توفيق عبدالكبير الوادى ورفيق كابو في أغلب الفرص التي أتيحت لهم طوال المباراة.
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