شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المقاولون العرب تصل تونس لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على قطاع الكرة، إلى تونس، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى، في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها الـربعاء المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

وتنتقل البعثة بأتوبيس إلى مدينة المنستير التي تبعد عن المطار حوالي 3 ساعات لتخلد البعثة للراحة قبل أداء المران الأول.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي اخصائي التأهيل وعلاء محمد و23 لاعبا هم محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.