شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحتفل بتعافيه من كورونا على إنستجرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمود كهربا، لاعب الاهلي، عن تعافيه من فيروس كورونا، الذي اصابه خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تحولت العينة الطبية الأخيرة، التي خضع لها أمس للكشف عن فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية، ليتأكد تعافى اللاعب وجاهزيته للمشاركة في تدريبات الأهلي بدءا من اليوم الأحد.

ونشر كهربا خلال الساعات الماضية عبر حسابه على «إنستجرام» صورة من نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها، وأثبتت أن عينته الأخيرة جاءت سلبية، على الرغم من أن المسحة التي أجراها قبل مباراة الاهلي ضد وادي دجلة أثبتت أن عينته سلبية، وبناء عليه تم استبعاده من قائمة مباراة دجلة ودخوله العزل الصحى.

ويستعد الاهلي لمواجهة سونيديب الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويجرى فريق الاهلي مسحة طبية، اليوم الأحد، استعدادا لمباراته ضد سونيديب بطل النيجر، لتحديد حالة اللاعبين الطبية قبل المباراة، وهو الإجراء المتبع قبل كل المباريات التي يخوضها الفريق سواء محليا أو إفريقيا