شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش غداً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق منح راحة للاعبين اليوم الأحد عقب الفوز امس على انبي بهدفين مقابل في المواجهه التي جمعت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز .
ويأتي قرار الجهاز الفني لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل الموافق 9 يناير الجاري، وكذلك خوفا من تعرض اللاعبين للاجهاد بسبب تلاحم المباريات منذ انطلاق بطولة الدورى الممتاز
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